করোনায় আক্রান্ত ঋতুপর্ণা, কোয়ারেন্টিনে সিঙ্গাপুর

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন দুই বাংলার অন্যতম অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

সোমবার (১৫ মার্চ) রাতে এই অভিনেত্রী নিজেই জানালেন খবরটি, টুইটারে। লিখলেন, ‘আমি কোভিড-১৯ পজিটিভ হয়েছি। তবে সবাইকে এটাও নিশ্চিত করতে চাই, আমি সুস্থ আছি। তেমন কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। শরীরে করোনার কোনও উপসর্গও নেই। তবে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলছি।’

এটিও জানান, তিনি এখন অবস্থান করছেন সিঙ্গাপুরে। সেখানেই তিনি কোয়ারেন্টিনে রেখেছেন নিজেকে।

ঋতু সবাইকে অনুরোধ করে বলেন, ‘সবাইকে শান্ত ও সুরক্ষিত থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার বাড়ির সব সদস্য ও কর্মচারীরা ভালো আছেন। আপনাদের শুভকামনার জন্য হাত জোড় করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’

I have tested positive for COVID-19 but I want to inform you all that I am feeling fine. I am asymptomatic and following all the required protocols and precautions advised by my doctor and authorities. I am currently in Singapore and have quarantined myself at recovery centre. pic.twitter.com/um33xq4nwb